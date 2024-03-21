شاهد كيف تجيب ميلانيا ترامب عن سؤال حول حملة زوجها الانتخابية!

العالم-الاميركيتان

والثلاثاء الماضي، ظهرت ميلانيا إلى جانب ترامب حيث أدلت بصوتها في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري في ولاية فلوريدا وألمحت إلى أنها قد تظهر في الفعاليات المستقبلية وفقا لما ذكره موقع "أكسيوس" الأمريكي.

وعندما سألها أحد المراسلين عما إذا كانت ستعود إلى الحملة الانتخابية مع ترامب، أجابت السيدة الأولى السابقة "ترقبوا".

كانت ميلانيا قد حضرت حفل إطلاق حملة زوجها في نوفمبر/تشرين الثاني 2022، لكنها لم تحضر أيًا من جولاته أو حفلات النصر التي كان يقيمها بعد فوزه في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري.

ورغم أن ميلانيا ترامب ظهرت عدة مرات في الفعاليات الانتخابية خلال حملة زوجها للانتخابات الرئاسية في عام 2016، إلا أنها تجنبت إلى حد كبير المشاركة في الفعاليات السياسية خلال حملته لإعادة انتخابه في 2020 وفقا لما ذكرته شبكة "إن بي سي نيوز" الإخبارية الأمريكية.

وتعرضت ميلانيا لموقف محرج خلال حملة عام 2016 بعد مزاعم حول سرقتها لخطاب قديم للسيدة الأمريكية الأولى السابقة ميشيل أوباما وإلقائه في اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري وهو الأمر الذي أدى إلى تقييد ظهورها في الفعاليات اللاحقة.

كان ترامب قد وعد خلال الأشهر القليلة الماضية بأنه سيكون هناك المزيد من المشاركات لميلانيا في المستقبل.

وخلال مقابلة مع برنامج "قابل الصحافة" على قناة "إن بي سي نيوز" الأمريكية في سبتمبر/أيلول الماضي، قال ترامب إن زوجته ميلانيا ستشارك في الحملة الانتخابية "قريبًا جدًا".

وعندما سُئل في فبراير/شباط الماضي، عن غياب زوجته عن الحملة الانتخابية، أجاب ترامب بأنها "شخصية خاصة" لكنها ستظهر أكثر في المستقبل.