الاحتلال يمنع الصليب الأحمر والدفاع المدني من الوصول لمجمع الشفاء + فيديو

العالم – خاص بالعالم

وفي جديد الوضع أشار الزميل أحمد سهمود إلى إستمرار العملية العسكرية بحق مجمع الشفاء الطبي واستمرار اعتقال الأطباء والممرضين والمصابين في المجمع، واستمرار ارتكاب الاحتلال الإسرائيلي للمجازر بحق المواطنين المدنيين في تلك المنطقة، بعد ما اعترف بقتله 140 مواطنا فلسطيني جلهم كانوا من المدنيين الذين كانوا آمنين في مجمع الشفاء الطبي.

كما أشار إلى استمرار العدوان الإسرائيلي على مدينة غزة واستمرار القصف وتدمير المنازل على رؤوس سكانها، إلى جانب مناشدات تنطلق من محيط مجمع الشفاء الطبي.

وأكد أن الجيش الاسرائيلي يمنع الصليب الأحمر من التواصل مع المستشفى ويمنع تنسيق للصليب الأحمر حتى يصلوا إلى المنازل في محيط مجمع الشفاء الطبي المنازل المحاصرة التي استهدفت فيما القاطنيين موجودين في داخلها.

وبالإضافة إلى يمنع الجيش الاسرائيلي تنسيق ودخول الدفاع المدني، وقال: حتى أن الدفاع المدني في مناطق شمال قطاع غزة لا يعمل إلا بالأيدي وأدوات بدائية وبسيطة جدا لأن كل معداته في مناطق الشمال قد استهدفت ودمرت خلال الحرب الإسرائيلية.

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