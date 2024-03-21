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رئيس الموساد سيتوجه إلى قطر غدا

رئيس الموساد سيتوجه إلى قطر غدا
الخميس ٢١ مارس ٢٠٢٤ - ٠٤:١٨ بتوقيت غرينتش

قال مكتب رئيس وزراء الاحتلال الاسرائيلي بنيامين نتنياهو في بيان اليوم الخميس إن دافيد برنيا رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي (الموساد) سيتوجه إلى قطر غدا الجمعة للقاء وسطاء في محاولة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة يشمل الإفراج عن رهائن.

العالم-الاحتلال

وفي بيان اليوم الخميس إن دافيد برنياع رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي (الموساد) سيتوجه إلى قطر غدا الجمعة للقاء وسطاء في محاولة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة يشمل الإفراج عن رهائن.

وأضاف البيان أن برنيا سيجتمع مع نظيره الأمريكي وليام بيرنز مدير وكالة المخابرات المركزية ورئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني ورئيس المخابرات المصرية عباس كامل.

ويأتي التصريح من مكتب نتنياهو في وقت تتصاعد فيه الضغوط خاصة من جانب الولايات المتحدة من وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

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