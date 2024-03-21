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شاهد..عندما يرتدي نائب أميركي قناع بوتين في جلسات خاصة بعزل بايدن!

الخميس ٢١ مارس ٢٠٢٤ - ٠٥:١٧ بتوقيت غرينتش

وصل السيناتور الأمريكي، جاريد موسكوفيتش، إلى جلسات الاستماع الخاصة بعزل الرئيس الأمريكي جو بايدن، وهو يضع قناعا مطاطيا للرئيس الروسي فلاديمير بوتين على وجهه.

العالم-الاميركيتان

وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي مشاهد لموسكوفيتش في مجلس النواب الأمريكي مرتديا القناع.

وأفادت صحيفة The Hill بأن موسكوفيتش دعا الناس إلى متاجر البقالة الروسية نيابة عن الرئيس الروسي. ورأى الصحفيون أن هذه التصرفات هي محاولة للإساءة إلى الصحفي تاكر كارلسون بسبب فيديو نشره من متاجر بقالة في روسيا، والذي حث فيه الناس أيضا على زيارتها.

كما أشأر كارلسون إلى أن مترو موسكو أفضل من المترو الأمريكي، ونظافته مثالية.

كما أكد أن العاصمة الروسية أكثر متعة من أي مدينة في الولايات المتحدة، مشيراً إلى أن الهندسة المعمارية والطعام والخدمات هناك أفضل منها في أي مدينة في الولايات المتحدة.

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