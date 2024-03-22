حماس ترد على مزاعم جيش الاحتلال اعتقال قادة لها بمجمع الشفاء

العالم - فلسطين

وقال المسؤول الأمني للجزيرة إن قائمة صور المعتقلين في مستشفى الشفاء التي أصدرها الناطق باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي غير دقيقة.

وأضاف المسؤول أن عددا من الصور في القائمة تعود لأشخاص هم خارج غزة حاليا، وصورا أخرى لشهداء، مؤكدا أن 3 من الصور في القائمة تعود لأطباء أفرج عنهم الاحتلال سابقا.

كما أكد أن لا صحة لما ينشره الإعلام العبري عن اعتقال العشرات من قيادة المقاومة في مستشفى الشفاء.

وقال المسؤول الأمني في حماس إن ما ينشر عبر الإعلام العبري غير دقيق ويدخل ضمن الحرب النفسية والمعنوية ضد المقاومة في قطاع غزة.

وكان جيش الاحتلال نشر قائمة لما قال إنها تعود لقادة كبار في حماس تم اعتقالهم أثناء العملية المستمرة في مجمع الشفاء، وإنه لا يستطيع كشف هويتهم الآن.

ومنذ بدء العدوان على غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، زعم جيش الاحتلال الصهيوني أن حركة حماس استخدمت مجمع الشفاء مقرا عسكريا، وأنه عثر على أسلحة وأنفاق تحت المنشأة، ولكن المقاومة نفت مزاعمه، كما دحضت تقارير غربية رواياته.

هويات المعتقلين

وتعليقا على الصور التي نشرها جيش الاحتلال لعدد ممن اعتقلهم في مجمع الشفاء الطبي، وزعم أنهم عناصر في المقاومة، أكد مؤسس ورئيس المرصد الأورومتوسطي رامي عبده أن عددا ممن نشرت صورهم ليسوا قيد الاعتقال.

وقال عبده في حسابه على منصة "إكس" إنه بعد فحص الصور، تبين أن المعتقلين بينهم عدد كبير من المدنيين والموظفين الحكوميين.

وأشار إلى أن بين هؤلاء أطباء، منهم أنور الشيخ خليل، وعددا من سكان المنطقة المحيطة بمجمع الشفاء وآخرين كانوا بمراكز إيواء في الجوار.

وأوضح رئيس المرصد الأورومتوسطي أنه بعد تدمير جيش الاحتلال أجزاء من مستشفى الشفاء قبل أكثر من 3 أشهر، تحولت عدة مبان داخل المجمع إلى أماكن لإيواء النازحين، حيث نزح إليها عدد ممن ظهرت صورهم هم وعائلاتهم بفعل التدمير الواسع لمنازلهم.