شاهد.. ماذا جاء في استطلاع رأي الفلسطينيين؟!!

العالم - مراسلون

غالبية الفلسطينيين راضون عما حدث في السابع من اكتوبر وغالبيتهم سيتتخبون قادة المقاومة والاكثرية يرفضون المقترحات الامريكية واكثر من نصفهم يريدون حكومة وحدة لا تخضع لفتح او لحماس، هذا ما جاء في استطلاع للراي نشره المركز الفلسطيني للدرسات السياسية والمسحية، الاستطلاع اظهر ان ٧١ بالمائة راضون عن قرار حماس في السابع من اكتوبر و٨٤ بالمائة يريدون استقالة الرئيس الفلسطيني و ٧٣ بالمائة رافضين للمقترحات الامريكية لاصلاح السلطة وعودة المفاوضات و ٦٠ بالمائة يريدون حكومة وحدة لكن لا تخضع لحركتي فتح او حماس.

وقال احمد رفيق عوض وهو استاذ الاعلام في جامعة القدس: "هناك احتلال عنيف يريد كل شيء الأرض والسلام والتطبيع ثم لا يطعي الفلسطينيين شيء، بعد 75 سنة الفلسطيني يشعر أنه في منطقة انعدام الوزن دون تعريف بدون حقوق وبدون مستقبل؛ لذا كيف يمكن لهؤلاء أن يصدقوا الوعود الأميركية أو السياسيات الإسرائيلية".

النتائج السابقة تؤكد ان الفلسطينيين بعد اشهر ست من والدمار وحرب الابادة التي تشنها حكومة الاحتلال وبدعم امريكي مازالوا يلتفون حول المقاومة وفكرها ويشكلون حاضنة لها سواء في الضفة الغربية او القطاع والنتائج تشكل صدمة للاحتلال الذي كان يظن انه قادر على كي الوعي الفلسطنيي.

وقال نهاد ابو غوش وهو مدير مركز مسار للدراسات للعالم: "الفلسطيني مستهدف في كل مجالات حياته في أرضه في رزقه وفي كرامته الشخصية في مقدساته وبالتالي شكلت عملية وطوفان الأقصى في نظر الكثيرين رد فعل تاريخي على ماتعرض له الفلسطينيين عبر مر الزمن".

يرى مراقبون الاحتلال ان يقرا نتائج الاستطلاع بتمعن وان يعترف بانه لم ينجز سواء الاف الشهداء.

المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تريد من الفلسطينيين أن يحنوا رؤسهم لسيفها دون أن ينبسوا ببنت شفة لكن الواقع بأن الفلسطينيين لم يحنوا الرؤوس ويواجهون سيفها بسيف.