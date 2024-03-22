شاهد.. لن تهدأ حناجر وبنادق صنعاء حتى تنعم غزة بالسلام

العالم - مراسلون

الجمعة الثانية من شهر رمضان المبارك، تواصل السيول البشرية في مختلف المحافظات اليمنية خروجها الكبير، دعماً وإسناداً لغزة ومقاومتها الباسلة، في مختلف الميادين والساحات الفلسطينية، لمواجهة الكيان الصهيوني المجرم، وتأكيداً على استمرارية العمليات العسكرية المختلفة، ضد إسرائيل وداعميها في البحرين الأحمر والعربي والمحيط الهندي.



ساحات العاصمة اليمنية صنعاء وبجانبها ساحات عمران وحجة ومارب وذمار والمحويت وريمه والحديدة وتعز والجوف وغيرها، اكتظت بمسيرات مليونية غاضبة، رفعت فيها اللافتات والشعارات المنددة بالتخاذل العربي، والصمت الأممي والدولي على الجرائم الإسرائيلية بحق الفلسطينيين.



بيان المظاهرات أكد على أهمية الاستمرار في المسيرات نصرة للشعب الفلسطيني، مجدداً الدعوة الإيمانية والإنسانية لكافة الشعوب الحرة إلى تفعيل سلاح المقاطعة الاقتصادية للبضائع الأمريكية والإسرائيلية".

المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق..