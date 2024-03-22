غزة...أكثر من 32 ألف شهيد و 74 ألف جريح منذ 7 أكتوبر

العالم-فلسطين

وقال أشرف القدرة المتحدث باسم الوزارة: "وصل للمستشفيات 82 شهيدا و110 إصابات خلال الـ 24 ساعة الماضية جراء 9 مجازر ارتكبها الاحتلال في قطاع غزة".

وأضاف: "إن الاحتلال الإسرائيلي يقصف مباني عدة ويحرق قسم الشرايين في مجمع الشفاء الطبي".

وأوضح القدرة أن القوات الإسرائيلية تحتجز نحو 240 من المرضى ومرافقيهم وعشرات من الكوادر الصحية بمجمع الشفاء الطبي.

ودخلت الحرب في قطاع غزة يومها الـ168، حيث تواصل قوات الاحتلال استهداف المناطق السكنية، خصوصا في وسط القطاع، فيما تتزايد المخاوف الدولية من عملية مرتقبة في رفح جنوب القطاع ستؤدي إلى كارثة إنسانية.