الجمعة ٢٢ مارس ٢٠٢٤
٠٦:٥٤ GMT
فارسی
البث المباشر

غزة...أكثر من 32 ألف شهيد و 74 ألف جريح منذ 7 أكتوبر

غزة...أكثر من 32 ألف شهيد و 74 ألف جريح منذ 7 أكتوبر
الجمعة ٢٢ مارس ٢٠٢٤ - ٠٦:٠١ بتوقيت غرينتش

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة اليوم الجمعة، ارتفاع حصيلة ضحايا الحرب في القطاع إلى أكثر من 32 ألف شهيدا، وتجاوز عدد الجرحى الـ 74 ألفا منذ السابع من أكتوبر الماضي.

العالم-فلسطين

وقال أشرف القدرة المتحدث باسم الوزارة: "وصل للمستشفيات 82 شهيدا و110 إصابات خلال الـ 24 ساعة الماضية جراء 9 مجازر ارتكبها الاحتلال في قطاع غزة".

وأضاف: "إن الاحتلال الإسرائيلي يقصف مباني عدة ويحرق قسم الشرايين في مجمع الشفاء الطبي".

وأوضح القدرة أن القوات الإسرائيلية تحتجز نحو 240 من المرضى ومرافقيهم وعشرات من الكوادر الصحية بمجمع الشفاء الطبي.

ودخلت الحرب في قطاع غزة يومها الـ168، حيث تواصل قوات الاحتلال استهداف المناطق السكنية، خصوصا في وسط القطاع، فيما تتزايد المخاوف الدولية من عملية مرتقبة في رفح جنوب القطاع ستؤدي إلى كارثة إنسانية.

كلمات دليلية :

روابط ذات صلة

فيديو خاص: 9 مجازر للاحتلال في غزة، هدم البيوت على رؤوس ساكنيها!!