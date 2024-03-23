الارهاب يضرب قلب روسيا من جديد.. التفاصيل والمستجدات

العالم - خاص بالعالم

الارهاب يضرب قلب روسيا من جديد .. هنا في قاعة 'كروكس سيتي' للحفلات الموسيقية قرب العاصمة موسكو فتح عدد من المسلحين النار على حشد من المدنيين تجمعوا لحضور حفل موسيقي ما أدى لسقوط عشرات الضحايا ما بين قتيل وجريح.



وقالت المتحدثة باسم لجنة التحقيق الروسية سفيتلانا بيترينكو: "محققو لجنة التحقيق يعملون جنبا إلى جنب مع جهاز الأمن الفيدرالي ووزارة الشؤون الداخلية الروسية ويقومون بنقل جثث الموتى التي تقدر بنحو ستين ولسوء الحظ فإن عدد ضحايا الهجوم الإرهابي يتزايد".



المهاجمون دخلوا المبنى وهم يرتدون سترات مضادة للرصاص ويحملون أسلحة رشاشة وفتحوا النار صوب الناس.

وبعد اطلاق النار ألقى المهاجمون قنبلة يدوية ما ادى لاندلاع حريق بقاعة الحفلات امتد لمساحة ناهزت الثلاثة عشر ألف متر مربع.

هذا وأعلنت جماعة داعش الارهابية مسؤوليتها مشيرة إلى أن عناصرها هاجموا تجمعا كبيرا في ضواحي العاصمة الروسية موسكو وأنهم انسحبوا بسلام.

وفتحت السلطات تحقيقا جنائيا في عمل إرهابي فيما يتلقى الرئيس فلاديمير بوتين تحديثات مستمرة وفق ما أفاد المتحدث باسمه ديمتري بيسكوف.

من جهته أعلن الحرس الوطني الروسي أنه موجود في مكان الحادث ويبحث عن الجناة، بينما قالت وسائل إعلام روسية إن الأجهزة الأمنية اعتقلت أحد المشتبه بهم في تنفيذ الهجوم.

على الصعيد الدولي دانت الأمم المتحدة الهجوم كما دانت كل من الصين وإيطاليا والولايات المتحدة واسبانيا وتركيا وفرنسا الهجوم ووصفته بالعمل الإرهابي الشنيع.



وزارة الخارجية الايرانية دانت الهجوم الارهابي واعلنت تضامنها مع روسيا حكومة وشعبا وقالت إن محاربة الارهاب يجب أن تكون اولوية دولية جامعة.



وعلى الصعيد العربي، دانت كل من مصر والسعودية والأردن وقطر والإمارات والبحرين وفلسطين الهجوم وأعربت عن تعازيها لحكومة وشعب روسيا واستنكارها لكافة أشكال العنف والإرهاب.



وفور إعلان الهجوم بدأت الشكوك تحوم حول علاقة أوكرانيا به التي سارعت إلى إعلان أن لا علاقة لها بالهجوم الإرهابي.

تجدر الإشارة إلى أن سفارتي الولايات المتحدة وبريطانيا في روسيا كانتا حذرتا مطلع الشهر الحالي من احتمال وقوع هجوم إرهابي في موسكو وفق صحيفة 'تلغراف' البريطانية. وذكر التنبيه الأمني حينها رصد تقارير تفيد بأن متطرفين لديهم خطط وشيكة لاستهداف تجمعات كبيرة في موسكو بما في ذلك الحفلات الموسيقية.