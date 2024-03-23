شاهد/إسرائيلي يدوس 'علم السعودية' ويسخر منه..والردود كانت غاضبة

العالم- فلسطين

وظهر في الفيديو الحارس الإسرائيلي يضحك ويستهزئ بالعلم، الذي وضعه أسفل ممسحة، قبل أن يقوم بالدوس عليه بقدميه.

وأثار مقطع الفيديو ردودا غاضبة في مواقع التواصل الاجتماعي، فيما شنت حملة بلاغات على حساب الإسرائيلي وجرى إغلاق بعدها، فيما ذكرت تقارير أنه كان سبق وقد نشر فيديوهات أخرى يدوس أعلام دول عربية.

وحذر نشطاء من التفاعل مع هذه الحسابات، وطالبوا بالتبليغ عليها إغلاقها ومنع انتشارها.

يذكر أن كيان الاحتلال الإسرائيلي يشن عدوانا همجيا على غزة المحاصر منذ أكتوبر العام الفائت، ما تسبب بمقتل أكثر من 32 ألف شخص وإصابات الآلاف وتشريد مئات الآلاف وسط دمار واسع بالقطاع وحالة إنسانية كارثية.