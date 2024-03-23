غالانت يعتزم زيارة واشنطن.. ما خطة أميركا لتزويد الاحتلال بالسلاح

العالم – مراسلون

وقال مراسل العالم في رام الله "فارس الصرفندي"، إن العدوان على غزة، أحدث أزمة داخل كيان الاحتلال على كافة المستويات ومنها أزمة في السلاح والعتاد.

وأضاف، أن قادة الاحتلال يسعون لتوفير السلاح والعتاد من الولايات المتحدة الأميركية وزيارة وزير الحرب الإسرائيلي لواشنطن تأتي في هذا الإطار.

وتسأل هل الولايات المتحدة ستزود كيان الاحتلال بالسلاح والعتاد كما في السابق، أم تستخدم السلاح كورقة ضغط على نتنياهو حتى يتصرف طبق الأوامر الأميركية في العدوان على غزة من أجل الحفاظ على حلفائها في المنطقة، وترغيب الدول العربية غير المطبعة وعلى رأسها السعودية على التطبيع.

وقال مراسل العالم إن الولايات المتحدة ستغط على نتنياهو من خلال عدم منحه كل ما يريد من سلاح وعتاد في إبادته الجماعية بحق الشعب الفلسطيني في غزة حتى يقبل بوقف إطلاق النار في القطاع.

وأضاف، أن نتنياهو في الأخير يقبل بوقف إطلاق النار في غزة، ولكنه يبقى حالة الحرب قائمة حتى يؤخر قدر المستطاع إجراء انتخابات المبركة داخل كيان الاحتلال والتي سيكون خاسر فيها لا محال.