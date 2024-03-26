عشرات الشهداء ومئات الجرحى بقصف الإحتلال على غزة ورفح والمخيمات

العالم – خاص بالعالم

وفي اليوم الـ172 من عدوان الاحتلال الاسرائيلي الغاشم على قطاع غزة عشرات الشهداء ومئات الجرحى سقطوا في قصف الاحتلال على محيط مجمع الشفاء ورفح ومخيمي النصيرات والمغازي ومخيمات النازحين في المواصي غرب خان يونس، لترتفع حصيلة الضحايا من العائلات الفلسطينية الى أكثر من32400 شهيد ونحو 275 الف جريح.



قوات الاحتلال أجبرت طواقم الهلال الأحمر على إخلاء مستشفى الأمل وسمع دوي انفجارات عنيفة بمدينة غزة نجمت عن عمليات نسف نفذها جيش الاحتلال بمنطقة مجمع الشفاء الطبي ومحيطه.

ودمر الاحتلال مربعاً سكنياً كاملاً في مخيم المغازي، وأكد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة استشهاد نحو ثمانية عشر فلسطينيا غرقا وتدافعا بسبب أخطاء خلال إنزال المساعدات من الجو.

المقررة الأممية لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية أكدت أنه تم تدمير معظم الأراضي الزراعية والبنية التحتية في غزة معتبرة أن أفعال الإبادة في القطاع جاءت بسبب خطاب الكراهية الإسرائيلي وأن التحريض على الإبادة تبناه الجنود الاسرائيليون في الميدان.



المفوض العام للأونروا قال إن قرار الاحتلال بمنع مرور قوافل الوكالة لشمال غزة يهدف إلى منع الأشخاص المعرضين للموت من النجاة.

وفي حين دعا مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية الى إلغاء قرار الاحتلال بمنع الأونروا من إيصال الغذاء إلى شمال غزة.

قالت منظمة 'هانديكاب إنترناشونال' الدولية الإنسانية إن إسرائيل ألقت خمسة وأربعين ألف قنبلة على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبرالماضي وحتى منتصف كانون الثاني كاشفة عن أن ثلاثة آلاف منها على الأقل لم تنفجر مما يشكل خطرا يهدد سكان القطاع المحاصر.

وكانت صحيفة واشنطن بوست نقلت عن خبير إزالة المتفجرات بالدائرة الأممية للأعمال المتعلقة بالألغام أن غزة حاليا مليئة بالمئات إن لم يكن الآلاف من الذخائر غير المنفجرة، بدءا من الصواريخ المؤقتة إلى الذخائر عالية التقنية التي قدمتها الولايات المتحدة للكيان واصفا التلوث الموجود بغير المعقول وأنه يشبه شيئا من الحرب العالمية الثانية'.

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