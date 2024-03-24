اليوم الحاسم لمفاوضات الدوحة ومصير رفح المعلق

العالم - مع الحدث

ما المتوقع التوصل إليه في الصفقة بعد التفويض الموسع الذي أعطي للوفد الإسرائيلي مع استمرار اللآت لمطالب حماس؟

ما جديد تحذيرات بلنكين مع اصرار نتنياهو على اجتياح رفح منفردا بما لا يوفر الأمن للكيان؟

كيف سيكون عليه اليوم التالي للحرب بعد التشاور بشأنه بين واشنطن ووزراء خارجية اللجنة السداسية في القاهرة؟

هذه الاسئلة كانت محور نقاش أحدث حلقة من برنامج مع الحدث الذي يبث علی شاشة قناة العالم الاخبارية.

وشارك في نقاش موضوع هذه الحلقة كل من عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين علي فيصل وخبير بالشؤون الإسرائيلية عادل شديد.

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