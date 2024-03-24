ايران تشهد ملايين الرحلات في هذه الأيام.. ما السبب؟

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أيام مفعمة بالزيارات والرحلات، موسم بات يعرف منذ سنين بأنه موعد الأسفار النوروزية لدی الايرانيين، فأيام البهجة والسرور والفرح يقضونها في أقطار البلاد ويستمتعون بالمعالم السياحية والدينية.

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مع بدء العام الايراني الجديد، لا يفوت الإيرانيون أي فرصة لرحلات عيد النوروز التي تعتبر رمزاً لتعزيز العلاقات الودية والوطنية بين القوميات الايرانية المختلفة حيث تشهد البلاد حركة سياحية كبيرة، ويتوجه ملايين الإيرانيين إلى الأماكن السياحية والترفيهية والدينية لقضاء وقت ممتع والاستعداد لبداية عام جديد.

وقال رئيس شرطة الطرق بمحافظة طهران، العقيد إبراهيم أرزاني:"تمتلك طهران 1% من الطرق في إيران، بينما تغادر وتدخل العاصمة أكثر من 15% من رحلات عيد النوروز، تعد طهران الطريق الرابط بين جنوب وشمال البلاد، وقد سجلنا حتى الآن خلال عطلة العيد أكثر من أربعة ملايين رحلة على الطرق المؤدية إلى محافظة طهران".

تعتبر مشهد المقدسة الوجهة السياحية الأولى في أيام النوروز وتستضيف ملايين الزوار لزيارة مرقد الإمام علي بن موسى الرضا (عليه السلام) وتعرف المحافظات الشمالية بأنها الوجهة السياحية الثانية نظراً لطبيعتها الرائعة، کما تحظى المحافظات الجنوبية بنصيب كبير من سياحة عيد النوروز.

وقال أحد الزوار الايرانيين لمدينة مشهد:"أتيت إلى مشهد المقدسة لزيارة الإمام الثامن لأعود إلى مدينتي بطاقة عالية لبدء عملي اليومي".

وقال أحد المسافرين:"جئت من أصفهان مع عائلتي لزيارة طهران ومعالمها السياحية وطبيعتها الخلابة لقضاء أيام نوروز الجميلة".

طهران؛ بهدوءها و سكونها و قلة زحامها في ايام عطلة الربيع أصبحت مقصدا سياحيا وترفيهيا للعديد من العوائل الإيرانية والسياح الأجانب، حيث تحولت حدائقها و معالمها إلى محطة لعشاق العاصمة الذين لا يحبذون زيارتها في فترات الزحام.