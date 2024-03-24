'المقاومة الإسلامية' في العراق تستهدف مقر وزارة الحرب الإسرائيلية

العالم - العراق

وقالت "المقاومة الإسلامية" في العراق في بيان لها، فجر اليوم الأحد: "بفضل الله وتسديده، استهدف مجاهدو المقاومة الاسلامية في العراق فجر اليوم الأحد بواسطة الطيران المسيّر، مبنى مقر وزارة دفاع (وزارة الحرب) للكيان الصهيوني بأراضينا المحتلة".

وأكدت أن هذه "العملية النوعية تأتي في هذه الليالي المباركة لتؤكد استمرارنا بدك معاقل الأعداء واستكمالنا للمرحلة الثانية لعمليات مقاومة الاحتلال، التي ستتصاعد خلال شهر رمضان المبارك، نصرة لأهلنا في غزة، وردا على المجازر الصهيونية بحق المدنيين الفلسطينيين العزل".

ولليوم 170 على التوالي يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة، بمساندة أميركية وأوروبية، حيث تقصف طائراته محيط المستشفيات والبنايات والأبراج ومنازل المدنيين الفلسطينيين وتدمرها فوق رؤوس ساكنيها، ويمنع دخول الماء والغذاء والدواء والوقود.

وأدى العدوان المستمر للاحتلال على غزة، إلى ارتقاء 32 ألفا وو 142 شهيدا، وإصابة 74 ألفا و412 آخرين، إلى جانب نزوح نحو 85 بالمئة من سكان القطاع، بحسب سلطات القطاع وهيئات ومنظمات أممية.