الإسرائيليون يحاصرون مقر الكنيست والحكومة في مدينة القدس المحتلة

العالم – خاص بالعالم

باتوا يخرجون في كل وقت للشارع الاسرائيلي وباتت أعداد المتظاهرين تتصاعد لعشرات الالاف من تل ابيب وصولا الى القدس المحتلة وبات المطلب واحد أستعادة الاسرى والمحتجزين الاسرائيلين وأسقاط نتنياهو وحكومته جالبت الشؤوم عليهم كما يقولون.



وقال فضل طهبوب المحلل السياسي :ان الثقه بنتنياهو معدومة من حيث المبدأ ومعظم الأحزاب والفئات السياسية في"اسرائيل" تطالب باقالته وإجراء انتخابات جديدة والمتظاهرين في كل ارجاء الكيان يتظاهرون ضده".



مقر الكنيست والحكومة الاسرائيلية بالقدس المحتلة محاصرين بشكل كامل من قبل المتظاهرين الذين أعلنوا عدم مغادرتهم الا في حال مغادرة نتنياهو لسدة الحكم وأستعادة أخر محتجز أسرائيلي من قطاع غزة وأبرام صفقة تبادل الكل مقابل الكل.



وقال محمد زحايكة المختص بالشان الاسرائيلي: ان توسع رقعة الاحتجاجات في الشارع الاسرائيلي هو مؤشر قوي على ان هذه الاحتجاجات سوف تؤتي أكلها في الضغط على الحكومة الاسرائيلية اليمينية الحالية من اجل الاستجابة الى مطالب الشارع الاسرائيلي".



ولا تخلوا تظاهرات الشارع الاسرائيلي من استخدام القوة من قبل عناصر الشرطة واستخدامها للخيالة وخراطيم المياه واعتقال العشرات منهم.

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