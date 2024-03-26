شاهد موقف الشارع الفلسطيني من قرار مجلس الأمن الدولي حول غزة

العالم – خاص بالعالم

قرار اممي صادر عن مجلس الامن بتصويت أربعة عشر عضوا وامتناع الولايات المتحدة التي غيبت الفيتو هذه المرة.

ورغم ذلك فالقرار ليس ملزما للاحتلال الإسرائيلي لانه يقع تحت الفصل السادس وليس السابع من ميثاق الأمم المتحدة.

في رام الله استقبل القرار الاممي بترحاب سواء من قبل السلطة الفلسطينية او الفصائل بوصفه يشكل سابقة في تاريخ الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

ورغم ان المسؤولين الفلسطينيين اعتبروا بان القرار جاء متاخرا الا انهم استدركوا بمقولة ان تاتي متاخرا خير من ان لا تاتي ابدا ، لكن يقع على هؤلاء اليوم ان يبنوا على القرار دبلوماسيا وسياسيا

وقال عمر عوض الله مساعد وزير الخارجية للأمم المتحدة:"الدول يجب ان تتحمل مسؤولياتها ونحن رحبنا بهذا القرار لانه وجدنا بان مجلس الأمن الدولي اخيرا يتحمل مسؤولياته وتم وقف إفشاله من قبل الولايات المتحدة الامريكية، ما يعني ان الدول يجب ان تتحمل مسؤولياتها في الضغط على "اسرائيل" لتنفيذ هذا القرار يعني وقف اطلاق النار".

اما في الشارع الفلسطيني فالقرار الاممي لا يعني شيئا لانه يشبه مئات القرارات التي ظلت حبرا على ورق واصفرت اوراقها في أرشيف المنظمة الدولية.

الفلسطينييون لديهم يقين ان الاحتلال الإسرائيلي لن يلتزم بقرار مجلس الامن وسيستمر في حرب الإبادة على القطاع.

واليقين الاخر لديهم ان قرار الاحتلال بوقف العدوان لا يتأتى الا من خلال الفرض والقوة لا من خلال الكلام ودبلوماسية السلام.

مجلس الامن الدولي صوت على قرار دولي لوقف المجازر في غزة وفي اثر الرد الإسرائيلي تعود الكرة مرة اخرى للملعب الدولي .

التفاصيل في الفيديو المرفق