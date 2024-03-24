مقتل امرأة واصابة آخرين في جريمة اطلاق نار بمستوطنة أسدود

العالم - الإحتلال

وبحسب شهود عيان فإن الرجل الملبس بالزي الجيش الصهيوني دخل الشقة وأطلق النار على السكان فيها.

وقالت وسائل اعلام اسرائيلية ان خلفية الحادثة جنائية.

يشار الى أن حالة الجريحين الآخرين متوسطة.

من جانبها، أعلنت وسائل إعلام عبري إصابة ثلاثة مستوطنين بجروح أحدهما بحالة خطرة في حادثة جنائية بإطلاق نار في مدينة اسدود صباح اليوم الأحد.

وأكد الإسعاف الإسرائيلي إصابة رجل وامرأتين إحداهما في حالة حرجة في حادث إطلاق نار في أسدود.

هذا ولم تتضح بعد تفاصيل إضافية عن هوية ودوافع منفذ العملية، وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد أعلن أمس، هلاك ضابط صف، وإصابة ستة آخرين بينهم إصابة خطيرة، جراء العملية التي نفذها الفلسطيني مجاهد منصور في قرية (دير بزيع) قرب رام الله بالضفة الغربية، والذي استشهد بعد ساعات من اشتباكه مع الجنود.

وقال الجيش الإسرائيلي إن ضابط الصف الذي هلك ينتمي لوحدة دوفدفان من وحدات النخبة.