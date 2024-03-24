الأحد ٢٤ مارس ٢٠٢٤
٠٦:٣٠ GMT
فارسی
البث المباشر

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 13:00 بتوقيت غرينتش 24-03-2024

الأحد ٢٤ مارس ٢٠٢٤ - ٠٥:٤١ بتوقيت غرينتش

روابط ذات صلة

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 13:00 بتوقيت غرينتش 23-03-2024

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 13:00 بتوقيت غرينتش 22-03-2024