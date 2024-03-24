حزب الله: محاولة "إسرائيل" التوسع في الاعتداءات المدنية بلبنان سيتم الرد عليها

العالم-لبنان

وذكر نعيم قاسم أن الرد على قصف بعلبك تم بعد ساعة واستهدفنا أماكن استراتيجية "إسرائيلية".

وصرح نائب الأمين العام لحزب الله اللبناني "لن نخشى شيئا مهما كان الثمن ومهما كانت الصعوبات".

وأضاف "كل عدوان على مدني وعلى واقع لا يتناسب مع طبيعة المواجهة الحالية، سنرد عليه ونقول له أننا جاهزون ونحن في الميدان".

وأفاد قاسم بأنه "لولا المقاومة وسلاحها لما ارتدعت إسرائيل"، مشيرا إلى "أن السلاح لا يوجه للداخل بل هو بوجه العدو فقط".

وأوضح أن المواجهة اليوم هي مساندة لغزة ولكنها أيضا تؤدي خدمة كبيرة للبنان لأنها تفهم "إسرائيل" بأن تكون مردوعة في أن المقاومة حاضرة، فلا يمكن أن تفكر "إسرائيل" في غزو لبنان مرة جديدة من دون مواجهة ووضع حد لغطرستها.