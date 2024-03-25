حماس تعلق على قرار مجلس الأمن بوقف إطلاق النار بغزة

العالم- فلسطين

واكدت حركة حماس في تصريح صحفي استعدادها للانخراط في عملية تبادل للأسرى فوراً تؤدي إلى إطلاق سراح الأسرى لدى الطرفين.

وفي سياق نص القرار، اكدت حماس على أهمية حرية حركة المواطنين الفلسطينيين ودخول كل الاحتياجات الانسانية لجميع السكان، في جميع مناطق قطاع غزة، بما فيها المعدات الثقيلة لإزالة الركام، كي نتمكن من دفن شهدائنا الذين بقوا تحت الركام منذ شهور.

ودعت حركة حماس مجلس الأمن للضغط على الاحتلال للالتزام بوقف إطلاق النار ووقف حرب الإبادة والتطهير العرقي ضد شعبنا.

وشددت حماس على حق شعبنا الفلسطيني في إقامة دولته الفلسطينية المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس، وحق العودة وتقرير المصير، وفق القرارات الدولية والقانون الدولي.

وقدرت حركة حماس جهود الأشقاء في الجزائر وجميع الدول في مجلس الأمن التي ساندت وتساند الشعب الفلسطيني، وتعمل من أجل وقف العدوان وحرب الإبادة الإسرائيلية.

وأعتمد مجلس الأمن مشروع قرار وقف إطلاق النار في غزة بعد امتناع الولايات المتحدة عن التصويت دون استخدام حق الفيتو.

وفشل مجلس الأمن في تمرير تعديل لمشروع قرار وقف إطلاق النار يتضمن عبارة وقف دائم لإطلاق النار.

ويطالب القرار الذي قدمه الأعضاء غير الدائمين في مجلس الأمن بوقف فوري لإطلاق النار في غزة، مع التأكيد على الحاجة الملحة لزيادة المساعدات والمطالبة بإزالة جميع العوائق أمام تسليمها.