شاهد/كيف تتضامن شركات يمنية مع غزة وتقاطع السلع الإسرائيلية

العالم- اليمن

فعلى سبيل المثال، أدرجت شركة شملان للمياه المعبأة العلم الفلسطيني على شعارها وملصقاتها.

وقال محمد شمسان مسؤول تأكيد الجودة بشركة مياه شملان "ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من تدمير وإبادة، فأعلنا تضامُنا وتوعية الشعب اليمني بشكل كامل بأن هناك قضية عربية كاملة موحدة تهم الشعب اليمني والعربي بشكل كامل..فتم إضافة الشعار وكما تعلمون أنه منتجنا منتج منتشر في جميع المحافظات هذا أسهم أنه في عملية نشر الوعي والتأكيد على أهمية القضية الفلسطينية ودعم القضية الفلسطينية بشكل كبير".

وقال مصطفى العربي مدير الجودة بشركة مياه شملان "إضافة العلم على المنتج طبعا يوصّل رسالة حتى للعملاء في كل مكان خاصة أن مياه شملان لها انتشار واسع في جميع أرجاء الجمهورية، هذا يوصل رسالة لجميع المستهلكين بأهمية القضية الفلسطينية وهذا أقل ما يمكن تقديمة تجاه هذه القضية".

في الوقت ذاته، تتزين واجهات المتاجر بملصقات تحث الناس على مقاطعة السلع المنتجة في دول يُنظر لها بأنها مؤيدة للكيان الإسرائيلي.

من بين اللافتات واحدة فوق رف عليه بضاعة داخل متجر ومكتوب عليها "منتج مقاطع ولكم حرية الاختيار".

وقال عبد القدوس الكاتب مدير إدارة العلاقات العامة في الجامعة الوطنية "الآن الأقصى حي في قلوب اليمنيين بشكل كامل، في شوارعهم، في قلوبهم، في محلاتهم، في تجارتهم، في مقاطعتهم، هذا شيء نحن نفتخر ونسعد به جدا والعكس هذه خطوة رائعة جدا ونحث الكل أنه يستمروا عليها. لو بإمكاننا لو نغير حتى أسماءنا حتى طوفان الأقصى وأولادنا طوفان الأقصى بنعملها".

‏وقال علي عبد الله وهو من سكان صنعاء "تلاحم الشعب اليمني مع القضية الفلسطينية ومع الشعب الفلسطيني، يدل على الحب الكبير من الشعب اليمني، فقد قام الجيش بواجبه والحكومة قامت بواجبها والشعب بادر ووضع هذه الملصقات وهذه الجوالات تعبيرا عن حبه لفلسطين".

وقال قاسم الريمي وهو من سكان صنعاء "الشعارات والأعلام واللصق (الملصقات) على المنتجات والإعلام على صدور الأطفال ووجوههم، هذه أقل القليل ما نعمله أمام الشعب، يعني لم تتكلم شعوب العالم متخاذلين أمام مجازر فظيعة، أمام إبادة جماعية، أطفال، نساء، يعني إبادة بكل ما تعنيه الكلمة يعجز الإنسان أنه يتكلم عليها".

وقالت وزارة الصحة في غزة في تحديث اليوم الاثنين إن 32333 فلسطينيا على الاقل استشهدوا وأصيب 74694 جراء الهجوم العسكري الإسرائيلي على القطاع منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول.