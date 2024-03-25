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إصابة 15 مدنيا بينهم نساء وأطفال خلال استهداف مناطق بشرق سوريا

إصابة 15 مدنيا بينهم نساء وأطفال خلال استهداف مناطق بشرق سوريا
الإثنين ٢٥ مارس ٢٠٢٤ - ١١:٢٩ بتوقيت غرينتش

أفادت مصادر خبرية صباح اليوم الثلاثاء، بإصابة 5 أشخاص من القوات الرديفة في مدينة دير الزور‎ بحسب المعلومات الأولية، إثر غارات جوية مجهولة استهدفت مدن دير الزور والبوكمال والميادين شرقي سوريا.

العالم - سوريا

وقال مراسل "سبوتنيك": "فرق الدفاع المدني تحاول إخراج 6 ضحايا من تحت أنقاض المبنى السكني الذي استهدفه العدوان في مدينة دير الزور دون معلومات عن حالتهم".

وأضاف المراسل: "ارتفاع حصيلة المصابين إلى 15 مدنيا بينهم نساء وأطفال، بينهم حالتين في حال خطر شديد".

وهزت انفجارات عنيفة متزامنة، صباح اليوم الثلاثاء، مدن الميادين والبوكمال وداخل مدينة دير الزور، شرقي سوريا، ناجمة عن غارات جوية يعتقد أنها أمريكية استهدفت مواقع ومراكز مدنية وعسكرية.

وأفاد أن انفجارا ضخما هز فجر اليوم الثلاثاء 26 مارس/ آذار، مدينة دير الزور ناجم عن قصف جوي استهدف أحد الأبنية السكنية في شارع (رئاسة جامعة الفرات) ضمن حي (القصور)، وسط المدينة.

وأضاف المراسل أن فرق الإطفاء والدفاع المدني هرعت في هذه الأثناء إلى موقع الانفجار.

وكانت الجبهة الشرقية من سوريا باردة منذ أكثر من شهر بعد توقف الفصائل المسلحة في العراق وسوريا عن استهداف القواعد الأمريكية إلا أنها عادت إلى الواجهة يوم أمس باستهداف القاعدة الأمريكية خراب الجير بريف الحسكة والتي تزعم أميركا وقوف قوات تابعة لإيران وراء هذه الاستهدافات.

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