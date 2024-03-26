الاحتلال الاسرائيلي يرتكب مجازر جديدة في غزة

العالم - مراسلون

وأفاد مراسل قناة العالم في ديرالبلح ان طيران الاحتلال الاسرائيلي قصف منزلاً يؤوي نازحين فلسطينيين في رفح ما أدی الی استشهاد أكثر من 20 مواطناً فلسطينياً نازحاً.

وأكد مراسل قناة العالم ان هذا القصف أثبت ان الاحتلال الاسرائيلي يعتبر نفسه فوق القانون، بل وحتی فوق قانون مجلس الامن.

وأشار مراسل العالم الی استمرار الحرب الاسرائيلية ضد المستشفيات في غزة مؤكداً ان قوات الاحتلال اقتحمت اليوم مستشفی ناصر الطبي واعتقلت العشرات من النازحين الفلسطينيين والمدنيين والمرضی داخل المستشفی.

وتابع ان قوات الاحتلال اقتحمت ايضاً مستشفی الأمل التابع لجمعية الهلال الاحمر الفلسطيني وبهذين الهجومين اخرجت المستشفيين عن الخدمة بعد ان تم تفعيلها بجهود حثيثة من قبل وزارة الصحة الفلسطينية.

للمزيد من التفاصيل شاهد الفيديو المرفق..