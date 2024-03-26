الثلاثاء ٢٦ مارس ٢٠٢٤
١٠:٣٩ GMT
فارسی
البث المباشر

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 05:00 بتوقيت غرينتش 26-03-2024

الثلاثاء ٢٦ مارس ٢٠٢٤ - ٠٩:٣٩ بتوقيت غرينتش

كلمات دليلية :

روابط ذات صلة

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 13:00 بتوقيت غرينتش 25-03-2024

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 13:00 بتوقيت غرينتش 24-03-2024