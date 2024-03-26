 غزة قرار مجلس الامن والانعكاسات

العالم – باختصار

المصادقة جاءت بعد فشل مجلس الأمن في تمرير تعديل لمشروع القرار يتضمن عبارة وقف دائم لاطلاق النار.

القرار يدعو لوقف فوري لاطلاق النار وتسهيل دخول المساعدات لغزة.



المشروع تقدمت به الدول العشر غير دائمة العضوية بمجلس الامن وحظي على تأييد أربع دول دائمة العضوية.



امريكا امتنعت عن التصويت، فحسب هذه المرة، واشنطن استخدمت الفيتو ضد ثلاث مشاريع لوقف اطلاق النار بغزة.



حركة حماس رحبت بالقرار ودعت المجلس للضغط على الاحتلال للالتزام بوقف اطلاق النار.



حركة حماس.. نؤكد ضرورة التوصل لوقف دائم لاطلاق النار يؤدي لانسحاب جميع قوات الاحتلال وعودة النازحين.



القرار أثار ردود فعل غاضبة بفلسطين المحتلة، حيث ألغى نتنياهو زيارة وفد إسرائيلي كبير لواشنطن.



مكتب نتنياهو: لم تستخدم امريكا الفيتو ضد مشروع القرار الداعي لوقف اطلاق النار دون شرط اطلاق سراح المختطفين.



وباطار ردود فعل الكيان ايضا، هذا تراجع واضح لموقف واشنطن الثابت بمجلس الامن منذ بداية الحرب.



امريكا.. لم نصوت لصالح القرار واكتفينا بالامتناع عن التصويت لان الصيغة النهائية لا تتضمن التنديد بحماس.



الاتحاد الاوروبي..نرحب بهذا القرار ونؤكد انه يتطلب تنفيذا عاجلا من قبل الجميع.



غوتيريش.. نؤكد ضرورة تنفيذ القرار فأي إخفاق بتنفيذه سيكون أمرا لا يغتفر.

الخارجية الايرانية.. المصادقة على قرار وقف اطلاق النار في غزة خطوة إيجابية لكنها غير كافية.



الخارجية الايرانية.. الخطوة الاهم هي التحرك المؤثر لتنفيذ القرار والوقف الكامل والمستدام للعدوان الصهيوني وإنهاء الحصار.



مصر.. رغم عدم توازن القرار لاطاره الزمني المحدود لكنه خطوة ضرورية لوقف نزيف الدماء.



تركيا.. خطوة إيجابية ونتمنى ان تلتزم "إسرائيل" بمقتضيات هذا القرار في أسرع وقت.

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