'القسام' توثق استهدافها دبابة وجرافة للاحتلال شمال غزة + فیدیو

العالم - فلسطين

وأظهر مقطع الفيديو، رصْد أحد المقاومين لدبابة "الميركافاه" إلى حين اقترابها من موضع تمركزه، ليُطلق عليها قذيفة الياسين 105، ما أدى إلى تدميرها بالكامل.

كما أظهرت المشاهد، استهداف المقاومين لجرافة D9، بقذيفة الياسين 105، من مسافة قريب، ما أدى إلى اندلاع النيران فيها.

وأمس الإثنين، بثت كتائب القسام، مشاهد من استهداف مقرًا لقيادة جيش الاحتلال وتصدي مقاتليها لآليات عسكرية متوغلة في محيط مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة.

واستهدف مقاتلو القسام آليات عسكرية إسرائيلية بقذائف "الياسين 105" من مسافات مختلفة، وتمت إصابتها بصورة مباشرة، مما أدى إلى اندلاع النيران فيها.

وأظهرت المشاهد استهداف مقاتلي القسام مقر قيادة وسيطرة للاحتلال بالقناصات، وذلك برصاص عيار 12.7 المضاد للتحصينات، حيث تم إصابة عسكريين اثنين على الأقل، ورصد إحدى طائرات الاحتلال التي تحوم في المنطقة.