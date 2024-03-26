تغطية عاجلة للتطورات الجارية في قطاع غزة ولبنان

العالم - الإحتلال

وأفادت مصادر محلية بأن الطفلة إيلين العثامنة استشهدت جراء قصف الاحتلال منزل عائلتها في حي الجنينة شرق رفح.

كما ارتفع عدد شهداء الغارة الإسرائيلية على استراحة عائلية تؤوي نازحين شمال رفح إلى 19 بينهم 9 أطفال.

واستشهد مواطنان وأصيب آخرون، جراء استهداف الاحتلال لمجموعة من المواطنين أثناء انتشالهم جثامين من تحت أنقاض منزل في النصيرات وسط القطاع.

وقصفت مدفعية الاحتلال مدينة الأمل غرب مخيم النصيرات، كما شن طيران الاحتلال غارات على المخيم.

وشن طيران الاحتلال غارات في محيط مجمع الشفاء الطبي غرب مدينة غزة، وعلى بلدة بيت حانون ومخيم جباليا شمال القطاع.

ووصل إلى مستشفى غزة الأوروبي في خان يونس جنوب القطاع، جثامين 12 شهيدا بعد انتشالهم، إثر قصف طيران الاحتلال منطقة المواصي.

وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، إلى 32414 شهيد و74787 إصابة، ولا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول اليهم.

_ سرايا القدس: قصف تموضع لجنود العدو الإسرائيلي في محيط مجمع الشفاء غرب مدينة غزة بالمدفعية

_ سرايا القدس: استهداف آلية عسكرية صهيونية بقذيفة الـ "تاندوم" في محيط مجمع الشفاء غرب مدينة غزة

_ مصادر لبنانية: طيران العدو الإسرائيلي يدمر منزلا بلدة بيت ياحون جنوب لبنان

_ مصادر فلسطينية: طيران العدو الصهيوني يعاود قصف أبراج الأسرى السكنية غرب مخيم النصيرات وسط قطاع غزة

_ حزب الله: إطلاق أكثر من 50 صاروخ كاتيوشا على ثكنة "يردن" في الجولان السوري المحتل "مقر القيادة ‏الرئيسي في زمن الحرب"

_ مصادر فلسطينية: طيران العدو الإسرائيلي يستهدف مدينة الأسرى غربي مخيم النصيرات وسط قطاع غزة

_ مصادر لبنانية: طيران العدو الصهيوني يستهدف منطقة بئر المصلبيات في بلدة حولا جنوب لبنان

_ مصادر لبنانية: طيران العدو الإسرائيلي يستهدف بلدة حانين جنوب لبنان

_ مصادر لبنانية: أكثر من 50 صاروخا أطلقت من لبنان تجاه الجليل والجولان المحتلتين

_ أعلن وكالة الأنباء اللبنانية عن غارة جوية صهيونية استهدفت أطراف حديقة مارون الراس وعن قصف مدفعي معاد على أطراف بلدتي مارون الراس وعيترون.

_ كتائب القسام: استهداف دبابتين صهيونيتين من نوع ميركافا بقذيفتي "تاندوم" واحتراق إحداهما بالكامل في حي الأمل غرب مدينة خان يونس

_ مصادر فلسطينية: العدو الصهيوني يقصف مدينة الأمل غرب النصيرات وسط قطاع غزة

_ المقاومة الإسلامية في لبنان: استهداف انتشار لجنود العدو الإسرائيلي في مستعمرة "حانيتا" بقذائف المدفعية

_ المقاومة الإسلامية في لبنان: استهدف مجاهدونا قوة ‏مشاة إسرائيلية في "حرش حانيتا" بالقذائف المدفعية وأصابوها بشكل مباشر

_ مصادر فلسطينية: استشهاد طفلة وإصابة آخرين نتيجة قصف العدو الصهيوني منزلا لعائلة العثامنة في حي الجنينة شرق مدينة رفح

_ وزارة الصحة الفلسطينية: العدو يحتجز الكوادر والمرضى والجرحى داخل مبنى في المجمع غير مهيأ للرعاية الصحية ويمنعهم من الخروج منه

_ وزارة الصحة الفلسطينية: العدو الإسرائيلي يشدد من حصاره للكوادر الصحية والمرضى والجرحى في مجمع الشفاء الطبي

_ وزير حقوق الإنسان: غياب دور الأمم المتحدة شجع تحالف العدوان على التمادي في جرائمه وانتهاكاته بحق الشعب اليمني ومقدراته وممتلكاته

_ وزير حقوق الإنسان: الأمم المتحدة عمدت إلى تغييب إعمال قواعد وأحكام القانون الجنائي الدولي في محاسبة ومعاقبة قادات دول العدوان

_ وزير حقوق الإنسان: العدوان خلال 9 سنوات ارتكب كافة الجرائم الدولية الأشد خطورة والمنصوص عليها في القانون الجنائي الدولي

_ وزارتا حقوق الإنسان والخارجية تعقدان مؤتمرا صحفيا مشتركا تحت عنوان "جرائم دولية خطيرة وعدالة دولية مفقودة"

_ المفوض العام للأونروا: قرار "إسرائيل" منع مرور قوافل الوكالة إلى شمال غزة يهدف إلى منع الأشخاص المعرضين لخطر الموت من النجاة

_ صفارات الإنذار تدوي في "حانيتا" بالجليل الغربي

_ المقاومة الإسلامية في لبنان: استهداف قوة مشاة إسرائيلية في محيط شتولا بالأسلحة الصاروخية وإيقاع أفرادها ‏بين قتيل وجريح‏

_ مصادر فلسطينية: شهيدان في قصف إسرائيلي على بلدة القرارة شمال خان يونس جنوبي قطاع غزةمنذ 3 ساعات لبنان: طيران العدو يشن غارة باتجاه بلدة عيتا الشعب.