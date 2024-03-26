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دمشق تدين العدوان الأمريكي الغاشم على دير الزور

دمشق تدين العدوان الأمريكي الغاشم على دير الزور
الثلاثاء ٢٦ مارس ٢٠٢٤ - ٠٥:١٠ بتوقيت غرينتش

أدانت سوريا العدوان الأمريكي الغاشم الذي استهدف فجر اليوم قرى وبلدات ومواقع عسكرية في دير الزور، وأدى إلى استشهاد سبعة عسكريين ومدني، وجرح 32 آخرين، وخسائر مادية كبيرة في الممتلكات العامة والخاصة

العالم - سوريا

وقالت وزارة الخارجية والمغتربين بسوريا في بيان: سورية تؤكد حقها في الدفاع عن النفس ومحاسبة المعتدي بالوسائل التي ينص عليها القانون الدولي، فلا يمكن أن تنسى من يعتدي على أراضيها ويقترف جرائم بحق شعبها

وأضافت: لقد نصبت الولايات المتحدة الأمريكية نفسها شرطياً للعالم تحت ذرائع يدينها القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي..

نطلاقاً من ذلك فإنه يتوجب عليها أن تنهي وجودها غير المشروع على الأراضي السورية، ودعمها المفتوح لـ "داعش" وللتنظيمات الإرهابية الأخرى التي تقوم بتمويلها وتسليحها وتشجيعها على ارتكاب الأعمال الإرهابية مثلما حدث مؤخراً في أماكن معروفة.

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