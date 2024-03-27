حماس تشكك في صحة الرواية الإسرائيلية حول اغتيال مروان عيسى

العالم - فلسطین

ونقلت قناة "الأقصى" التابعة لحركة حماس عن الرشق قوله "لا ثقة برواية الاحتلال عن اغتيال الأخ القائد المجاهد مروان عيسى، والقول الفصل هو اختصاص قيادة كتائب القسام".

وأضاف أن "توقيت إعادة الاحتلال الإعلان عن اغتيال الأخ مروان عيسى، للتغطية على الأزمات التي تواجه نتنياهو، وفشل جيش الاحتلال في تحقيق أهدافه".

وبدوره، قال القيادي بحركة حماس أسامة حمدان، بحسب قناة "الأقصى": "لم نحصل على تأكيد من قيادات القسام بشأن استشهاد القائد مروان عيسى".

وأعلن الجيش الإسرائيلي، مساء الثلاثاء، "مقتل" مروان عيسى، نائب قائد كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، في غارة إسرائيلية على قطاع غزة قبل أسبوعين.

وجاء في بيان للجيش الإسرائيلي: "نكشف النقاب أنه بناء على المعلومات الاستخباراتية المتوفرة لدينا يمكن تأكيد أمر القضاء على المدعو مروان عيسى في الغارة التي نفذناها قبل أسبوعين مع المدعو غازي أبو طماعة".

وأضاف "مروان عيسى نائب محمد الضيف [قائد كتائب القسام] الذي كان الشخصية "رقم ثلاثة" لدى المنظمة في غزة كان من الشخصيات البارزة في الجناح العسكري لحماس وأحد مخططي مجزرة السابع من أكتوبر" حسب تعبيره.

وتابع البيان "أما أبو طماعة فكان سابقًا قائد لواء مخيمات الوسطى في حماس وحاليًا عمل مسؤولاً عن الوسائل القتالية والمشتريات لدى حماس بكافة منظوماتها".

وأعلن جيش الإحتلال بوقت سابق أن الطيران الإسرائيلي قصف في ليلة 9 - 10 آذار/مارس الجاري موقعًا في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، كان يُعتقد أن نائب قائد كتائب القسام مروان عيسى موجود به.