القرقيعان.. ليلة تراثية مميزة في جنوب ايران

العالم - مراسلون

اجواء تراثية بهيجة عابقة بنكهة الماضي الجميل؛ هكذا يبدو المشهد في شوارع و احياء جنوب غربي إيران في الليلة الخامسة عشرة من شهر رمضان المبارك حيث يتجولون الاطفال في الشوارع ويطرقون الابواب مرددين الاغاني والاهازيج الشعبية في الطرقات وأمام أبواب المنازل لمعايدة الاهالي.

يعتبر القرقيعان مناسبة دينية واجتماعية حيث تستعد العوائل العربية في خوزستان لها تعود هذه المناسبة إلى الاحتفال بمولد سبط رسول الله الإمام الحسن عليه السلام ولها مسميات عديدة.

يهدف إحياء هذا الكرنفال التقليدي إلى استمرار التواصل بين الماضي والحاضر حفاظاً على تراث الأجداد وإدخال البهجة والسرور في نفوس الأطفال.

يحتفل العرب في محافظة خوزستان بهذه الليلة في أجواء تراثية متميزة تمزج بين احياء الموروث الشعبي وتشجيع الاطفال علی معرفة عاداتهم وتقاليدهم.