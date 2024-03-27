ازمة تجنيد الحريديم تهدد اركان الاحتلال الاسرائيلي

العالم - مراسلون

وأفاد مراسل العالم في رام الله ان البت في قانون تجنيد الحريديم من الممکن ان يؤدي الی زعزعة ارکان النظام السياسي في کيان الاحتلال، لأن الحريديم يملکون 17 مقعداً في الکنيست ويشکلون 13 بالمئة من الشارع الاسرائيلي وهم من الداعمون لبنيامين نتنياهو بشکل مباشر.

وفيما تعارض الأحزاب الدينية تجنيد "الحريديم"، تؤيد الأحزاب العلمانية والوطنية ذلك، ما تسبب بإشكالية لنتنياهو داخل حكومته.

وفي هذا الصدد، أشارت صحيفة هآرتس إلى أن الحزبين الدينيين "شاس" و"يهودوت هتوراه"، هددا بعدم المشاركة في جلسة الحكومة إذا عرض مشروع قانون خدمة المتدينين بالجيش للتصويت.

هذا و أرجأ مجلس وزراء الإحتلال اجتماعه الذي كان مقرراً للموافقة على مشروع قانون الخدمة العسكرية لليهود المتدينين، بسبب صعوبة التوصل إلى اتفاق.

وأشارت هيئة البث الاسرائيلي إلى أنه "أمام الحكومة حتى يوم الأربعاء للرد على المحكمة العليا بشأن عدم تجنيد المتدينين اليهود".