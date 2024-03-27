شاهد/طفلة تنجو من الموت بعد سقوطها من الطابق الرابع بالسعودية!

العالم- حوادث

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، مقطع فيديو لطفلة نجت من الموت بعد سقوطها من الطابق الرابع. ويظهر الفيديو، سقوط طفلة من ارتفاع عال، فيما يسارع شخص لحملها وطلب المساعدة لنقلها إلى المستشفى.

والد الطفلة- البالغة من العمر عامين- روى تفاصيل نجاتها من الموت بعد سقوطها من الطابق الرابع على الأرض، قائلاً: "ابنتي كانت تلهو مع شقيقتها التي دون قصد دفعتها من الشباك، ونجت من الموت، بمعجزة ربانية".

وأضاف: "أصيبت بخدش في الأنف فقط، ولا أعلم ما هو العمل الذي بيني وبين الله، أو طاعة الوالدين، أو صدقة، أو دعوة من الوالدين، كانت سبباً في نجاة ابنتي".