مؤشرات إسرائيلية لتأجيل اجتياح رفح إلى ما بعد الفطر، والمقاومة اللبنانية تتخطّى «الروتين» لمنع فرض قواعد جديدة

العالم - بانوراما

اعلن مصدر مصري ان القاهرة تلقت معلومات عن نية تل أبيب تأجيل اجتياح جيش الاحتلال الاسرائيلي لمدينة رفح جنوب قطاع غزة إلى ما بعد عيد الفطر.

وكان وزير الخارجية المصري سامح شكري، قد اكد بأن بلاده ترفض رفضا قاطعا أية عملية عسكرية في رفح، وذلك لما تنطوي عليه من كارثة إنسانية ستخرج عن السيطرة، وتعقيدات غير مسبوقة.



ويتناول برنامج بانوراما في ملفه الثاني: أعلنت مصادر لبنانية استشهاد سبعة اشخاص جراء قصف جوي اسرائيلي استهدف مركز الطوارئ والإغاثة الإسلامية في بلدة الهبارية ‎جنوبي لبنان.



ورد حزب الله بقصف مستوطنة كريات شمونة ومحيطها بعشرات الصواريخ، موقعا قتيلا واحدا على الأقل وبعض الجرحى. وأكدت وسائل إعلام إسرائيلية أن الأضرار تقدر بعشرات الملايين. وأعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان ان قصف المستوطنة وقيادة اللواء 769 في ثكنة كريات شمونة؛ ياتي دعما للشعب الفلسطيني وإسنادا لمقاومته، وردا على ‏المجزرة التي ارتكبها العدو الاسرائيلي في بلدة الهبارية ‎جنوبي لبنان.

ويعتبر الخبراء العسكريون ان تل ابيب تسعى لتغيير قواعد الاشتباك والتصعيد مع حزب الله وذلك باستهدافها البقاع ومدينة بعلبك اللبنانية. وان حزب الله أيضا من جانبه يقصف أهدافا عسكرية إسرائيلية ما يشير إلى أن المواجهات قيد قواعد الاشتباك.

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.