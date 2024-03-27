قائد كتائب القسام يحث العرب والمسلمين على الزحف الآن نحو فلسطين

العالم – فلسطين المحتلة

وبحسب موقع"القدس العربي"جاء في الرسالة الموجهة إلى أبناء “الوطن العربي والإسلامي”، “ابدأو بالزحف اليوم، الآن وليس غداً، نحو فلسطين ولا تجعلوا حدودا ولا أنظمة ولا قيودا تحرمكم شرف الجهاد والمشاركة في تحرير المسجد الاقصى”.

وهذه الصوتية هي جزء من الرسالة التي وجّهها الضيف إلى الشعب الفلسطيني والشعوب العربية والإسلامية يوم السبت، الـ7 من تشرين الأول الماضي، والتي أعلن فيها انطلاق ملحمة “طوفان الأقصى”، رداً على عربدة الاحتلال في المسجد الأقصى المبارك.

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