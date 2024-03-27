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قائد كتائب القسام يحث العرب والمسلمين على الزحف الآن نحو فلسطين

الأربعاء ٢٧ مارس ٢٠٢٤ - ٠٥:٤٢ بتوقيت غرينتش

وجه قائد هيئة أركان كتائب القسام محمد الضيف، كلمة للأمة الإسلامية هي الثانية منذ السابع من تشرين الأول - اكتوبر الماضي. وطلب الضيف خلالها من أبناء الأمة الزحف نحو فلسطين والمشاركة في تحرير المسجد الأقصى المبارك.

العالم فلسطين المحتلة

وبحسب موقع"القدس العربي"جاء في الرسالة الموجهة إلى أبناء “الوطن العربي والإسلامي”، “ابدأو بالزحف اليوم، الآن وليس غداً، نحو فلسطين ولا تجعلوا حدودا ولا أنظمة ولا قيودا تحرمكم شرف الجهاد والمشاركة في تحرير المسجد الاقصى”.

وهذه الصوتية هي جزء من الرسالة التي وجّهها الضيف إلى الشعب الفلسطيني والشعوب العربية والإسلامية يوم السبت، الـ7 من تشرين الأول الماضي، والتي أعلن فيها انطلاق ملحمة “طوفان الأقصى”، رداً على عربدة الاحتلال في المسجد الأقصى المبارك.

التفاصيل في الفيديو المرفق...

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