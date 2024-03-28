فلسطين حاضرة في إفطار المطرية بالقاهرة

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ووفق منظمي الحفل، فقد "حضر الإفطار أكثر من 10 آلاف مواطن، لا مكان لموضع قدم.. ازدحام كبير في الإفطار الجماعي الذي ينظمه حي المطرية بالقاهرة. تزيّنت الشوارع بجداريات ورسوم غرافيتية مميزة" بحسب موقع الجزيرة.

وكما جرت العادة السنوية في 15 من شهر رمضان، استقبل أهالي منطقة عزبة حمادة بحي المطرية للعام العاشر، عددا من الوزراء والسفراء ونواب البرلمان​ وصناع المحتوى والمؤثرين العرب.

وحرص على المشاركة في الإفطار، وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي، ومستشار الرئيس المصري للشؤون الدينية، أسامة الأزهري، ووزيرتا الهجرة الحالية سها جندي والسابقة نبيلة مكرم، رفقة عدد من الفنانين والمشاهير وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

وشهد حفل الإفطار مشاركة واسعة من الفنانين والإعلاميين والشخصيات العامة، وكذلك عدد من الشباب المصريين المقيمين بالخارج، والسياح الأجانب من ألمانيا وروسيا، وفق ما ذكرت رئاسة الوزراء المصرية.

وقالت وزارة الشباب والرياضة إن الوزير أشرف صبحي حضر الاحتفال "تلبية لدعوة شباب المطرية، ووفاء بالوعد بحضور النسخة الحالية من الإفطار، خلال لقاء وزير الرياضة بمنظمي الإفطار العام الماضي".

وبين طعام شهي ومتنوع من لحوم وأرز وعصائر مرطبة وحلويات، تناول آلاف الصائمين إفطارهم على تلك الموائد التي يتم إعدادها عبر مطبخ كبير بعزبة حمادة التي تحتضن الإفطار بشكل كامل ماديا ويقوم على تنظيمه شباب الحي.

وتصدر وسم "#إفطار_المطرية" منصات التواصل الاجتماعي، ونقلت صحف محلية عن اللجنة المنظمة لحفل الإفطار قولهم إنهم استقبلوا حوالي 25 ألف مواطن من أهالي المطرية وخارجها في 7 شوارع، بمائدة تتسع لنحو 10 آلاف صائم.

وعلى غرار أغنية "رمضان في مصر حاجه تانية" للمغنّي الإماراتي حسين الجسمي، ردد أطفال المنطقة "رمضان في المطرية حاجه تانية"، كما أظهرت لقطات جوية عبر منصة إنستغرام ازدحام عدد من شوارع المنطقة بآلاف المواطنين.

عرض أزياء شبابي

وانتشرت مقاطع فيديو وثقها مصورون عبر عدساتهم بالأمس، أظهرت جانبا من اللافتات واللقطات المؤثرة التي شهدها إفطار المطرية، والتي تخللها مظاهر فرحة، وعرض أزياء رجالي.

فلسطين حاضرة بقوة

وكانت فلسطين حاضرة بقوة هذا العام خلال المائدة الرمضانية الأطول في مصر، بسبب الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، حيث اشتعلت الأجواء بهتافات دعم فلسطين ورفع علمها على واجهات المنازل في الحي الشعبي.

واشتعلت الأجواء في المنطقة الشعبية بعدما ردد المشاركون في الإفطار هتافات داعمة لفلسطين من بينها "بالروح بالدم نفديكِ يا فلسطين" على أضواء الألعاب النارية، بينما رفع البعض أعلام فلسطين من شرفات المنازل.

وقال محمد مفتاح، أحد منسقي الإفطار لصحيفة "الوطن" المحلية: "حرصنا على أن تكون فلسطين الحرة حاضرة في كل تفاصيل تجهيز مائدة إفطار المطرية، تضامنا مع الشعب الأبي، ودعما لصمود أهالي غزة".

وأضاف: "عملنا كل حاجة علشان نتضامن مع أهالي غزة المكلومين، جهزنا صواني عليها صور شهداء غزة وعلم فلسطين، بخلاف تزيين الشوارع بعلم فلسطين، بنقول للعالم إن موقف مصر الرسمي والشّعبي واحد وإن القضية الفلسطينية هي قضيتنا".

وقالت المذيعة المصرية رانيا بدوي في تدوينة على منصة "إكس" (تويتر سابقا): إن "الأهم هذا العام أن مائدة المطرية نكدت على الصهاينة حيث ارتفعت هتافات دعم أهل غزة لتُسمع القاصي والداني دون تنظيم مسبق أو اتفاق".

ومنذ عام 2013 يقام إفطار المطرية، وتقوم فكرته على عمل مائدة إفطار يشارك فيها كل الأهالي بجهود ذاتية، لتتحول إلى أطول مائدة رمضانية في مصر، ولم يتوقف الإفطار سوى عامي 2020 و2021 بسبب جائحة كورونا.