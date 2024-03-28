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فيديو خاص: من أمام سفارة "إسرائيل" حناجر نشامى الأردن تصدح لغزة

الخميس ٢٨ مارس ٢٠٢٤ - ٠٩:٠٤ بتوقيت غرينتش

ما زالت حناجر الأردنيين تصدح بمحيط سفارة الاحتلال الاسرائيلي بكل ما أوتيت من قوة دون كلل او ملل للتعبير عن غضبهم من لما يحدث في قطاع غزة من انتهاكات وجرائم بحق الفلسطينين دون ان يكون هناك اي موقف حازم من دول العالم اجمع.

العالم - مراسلون

الأردنيون الساعين إلى اقتحام مبنى سفارة الاحتلال الاسرائيلي وجهوا العديد من الرسائل إلى المطبخ السياسي الأردني بضرورة الاستجابة إلى إرادة الشعب والتي تتمثل باغلاق السفارة بشكل نهائي وقطع جميع العلاقات وإيقاف جميع الاتفاقيات واهمها معاهدة وادي عربة للسلام.

وتزامناً مع المظاهرات الحاشدة في عمان شهدت العديد من محافظات ومدن الأردن مظاهرات حاشدة لمطالبة الحكومة الأردنية بمواقف اكثر فاعلية لمساندة الأهل في غزة.

لليوم الرابع على التوالي مازال الغضب اللأردني يعصف بسفارة الاحتلال الإسرائيلي بالعاصفة عمان ومحاولة اقتحام ومحاصرة مبنى السفارة مازات مستمرة، ويقول المتظاهرون ان هذه الدعوات تأتي كنوع من الرد على الجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق الأهل في غزة.

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