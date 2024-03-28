فيديو خاص: من أمام سفارة "إسرائيل" حناجر نشامى الأردن تصدح لغزة

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الأردنيون الساعين إلى اقتحام مبنى سفارة الاحتلال الاسرائيلي وجهوا العديد من الرسائل إلى المطبخ السياسي الأردني بضرورة الاستجابة إلى إرادة الشعب والتي تتمثل باغلاق السفارة بشكل نهائي وقطع جميع العلاقات وإيقاف جميع الاتفاقيات واهمها معاهدة وادي عربة للسلام.

وتزامناً مع المظاهرات الحاشدة في عمان شهدت العديد من محافظات ومدن الأردن مظاهرات حاشدة لمطالبة الحكومة الأردنية بمواقف اكثر فاعلية لمساندة الأهل في غزة.

لليوم الرابع على التوالي مازال الغضب اللأردني يعصف بسفارة الاحتلال الإسرائيلي بالعاصفة عمان ومحاولة اقتحام ومحاصرة مبنى السفارة مازات مستمرة، ويقول المتظاهرون ان هذه الدعوات تأتي كنوع من الرد على الجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق الأهل في غزة.