غارات على بلدات لبنانية واستهداف مركبة بمسيّرة لجيش الإحتلال

العالم – خاص بالعالم

المقاومة الإسلامية واصلت ردودها على الاعتداءات الاسرائيلية المتواصلة واستهدفت موقع المالكية بصواريخ 'بركان' وأصابته إصابة مباشرة كما استهدفت ثكنة راميم ‏بقذائف المدفعية وأصابتها إصابةً مباشرة.

كما استهدفت ثكنة راميم ‏بقذائف المدفعية وأصابتها إصابةً مباشرة. واستهدف مجاهدو المقاومة تجمعاً ‏لجنود الاحتلال في محيط موقع المنارة بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة.



كذلك استهدفوا موقع رويسات ‏العلم في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة المناسبة وموقع زبدين في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بقذائف المدفعية والتجهيزات التجسسية المستحدثة في نقطة الجرداح بالأسلحة المناسبة وتم تدميرها.

وفيما تحدث إعلام الاحتلال عن إصابة جندي اسرائيلي بجروح بعد إطلاق صواريخ تجاه مستوطنة كريات شمونة وإصابة جندي آخر بنيران أطلقت من لبنان تجاه منطقة راميم أكد المحلل العسكري لصحيفة 'يديعوت أحرونوت' العبرية أن أغلب الحوادث التي يسقط فيها إصابات دون قتلى للجيش الإسرائيلي لا تصل إلى وسائل الإعلام على الإطلاق.

الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان تواصلت مسجلة العديد من القصف المدفعي والغارات التي استهدفت مدينة الخيام وبلدات بليدا وميس_الجبل ورب_ثلاثين ومركبا وكفركلا وأطراف الوزاني، واستهدفت طائرة مسيرة لجيش الاحتلال مركبة في بلدة كونين جنوب لبنان.



وأعلنت وزارة الخارجية اللبنانية أنها ستتقدم بشكوى عاجلة إلى مجلس الأمن الدولي بخصوص استهداف الاحتلال الإسرائيلي دورية لـ'قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان' (اليونيفيل) في أطراف بلدة رميش جنوبي لبنان.

معتبرة أن الاعتداء على القوات الأممية يأتي 'في سياق سياسة الاحتلال المتعمّدة في عدم احترام قرارات الشرعية الدولية وممثليها منذ عام 1948 وحتى اليوم.

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