الإحتلال يرتكب 8 مجازر جديدة ضد العائلات في قطاع غزة

العالم – خاص بالعالم

كما قصف جيش الاحتلال الاسرائيلي خيمة للنازحين في مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح وسط قطاع غزة، تحدثت مصادر فلسطينية عن معلومات أولية عن استشهاد أربعة فلسطينيين وإصابة ستة عشر آخرين بالغارة بينهم صحفيين.

وأعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، استشهاد الصحفي عبد الوهاب عوني أبو عون ما يرفع عدد الصحفيين الشهداء إلى137 منذ بدء الحرب على القطاع في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول عام2023.

وعلى صعيد آخر قالت مصادر طبية، إن أربعة فلسطينيين استشهدوا بسبب المجاعة في مستشفى كمال عدوان شمال القطاع، ما يرفع عدد ضحايا سوء التغذية إلى أربعة وثلاثين شهيدا.

وحذر المتحدث باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسف جيمس إلدر، أن أطفال قطاع غزة مازالوا يتعرضون لأهوال الحرب والجوع فيما العالم يشاهد.

وأكدت وزارة الصحة بغزة في تحديثها اليومي ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى اكثر من 32700 شهيدا 75200 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

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