امير عبداللهيان يختم زيارته الى تركمانستان ويعود الى طهران

العالم-ايران

وحسبما نقلت وكالة ارنا, اجرى وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان، خلال زيارته الى عشق آباد بتركمانستان، بعد لقائه مع الزعيم الوطني ورئيس مجلس مصلحة الشعب قربان قلي بردي محمدوف، وكذلك رئيس الجمهورية سردار بردي محمدوف، ووزير الخارجية رشيد مرادوف.

وبعد اللقاء الخاص والتشاور بين وزيري خارجية البلدين، بدأت المحادثات الموسعة بينهما بحضور وفدي البلدين رفيعي المستوى.

وأشار وزير الخارجية الايراني في هذا اللقاء إلى لقاءاته ومباحثاته رفيعة المستوى التي أجراها في عشق آباد مع الزعيم الوطني ورئيس مجلس مصلحة الشعب قربان قلي بردي محمدوف، وكذلك رئيس الجمهورية سردار بردي محمدوف: تم في هذه اللقاءات مناقشة أبعاد العلاقات بين البلدين، ومن ناحية أخرى تبادلنا وجهات النظر حول العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية والدولية.

واضاف رئيس السلك الدبلوماسي: أن جدول أعمال زيارتي تضمنت متابعة الاتفاقات بين رئيسي البلدين والمواضيع التي يرغب فيها قادة البلدين.

وقال أمير عبداللهيان: أجرينا محادثات مثمرة حول القضايا المتعلقة بالطاقة والترانزيت وكذلك التوترات المائية في المنطقة والحاجة إلى تعاون أقوى بين طهران وعشق آباد في الحفاظ على موارد المياه الموجودة في البلدين ومن بينها سد "دوستي" (الصداقة).

وصرح وزير الخارجية: لقد وضعنا مقترحات مختلفة على جدول الأعمال المشترك فيما يتعلق بتعزيز التعاون الحدودي والقنصلي والتجاري والتكنولوجي.