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استشهاد وإصابة عدد من المدنيين والعسكريين جراء عدوان صهيوني على ريف حلب

الجمعة ٢٩ مارس ٢٠٢٤ - ٠٣:٢٠ بتوقيت غرينتش

استشهد وأصيب عدد من المدنيين والعسكريين فجر اليوم، جراء عدوان صهيوني استهدف عدداً من النقاط في ريف مدينة حلب.

العالم - سوريا

وذكر مصدر عسكري في تصريح لـ سانا أنه “حوالي الساعة 45 : 1 بعد منتصف الليل شن العدو الصهيوني عدواناً جوياً من اتجاه أثريا جنوب شرق حلب مستهدفاً عدداً من النقاط في ريف حلب وذلك بالتزامن مع اعتداء بالطيران المسير نفذته التنظيمات الإرهابية من إدلب وريف حلب الغربي في محاولة منها لاستهداف المدنيين في مدينة حلب ومحيطها” مبيناً أن العدوان الإسرائيلي أسفر عن استشهاد وجرح عدد من المدنيين والعسكريين ووقوع خسائر مادية بالممتلكات العامة والخاصة.

واستشهد مدنيان ووقعت أضرار مادية جراء عدوان صهيوني استهدف أمس مبنى سكنياً بريف دمشق.

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