فيديو خاص: ازدياد وتيرة اقتحامات الاحتلال لبلدات ومدن الضفة الغربية

العالم - مراسلون

وقالت مراسل العالم في جنين، إن وتيرة اقتحامات جيش الاحتلال للضفة الغربية زادت وتيرتها منذ بداية شهر رمضان المبارك.وأضافـت، أن مدينة نابلس شهدت اقتحاما واسعا من قبل آليات جيش الاحتلال.

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت عددا الفلسطينيين من بلدة قريوت جنوب مدينة نابلس. وأوضحت أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت عددا من المدن والبلدات القريبة من رام الله، تخللتها اعتقالات لعدد من الفلسطينيين.

واقتحمت قوات الاحتلال بلدة الخضر جنوبي بيت لحم بآليات مدججة وعاثت الخراب في منازل الفلسطينيين، كذلك الحال في قرى ومدن مدينة الخليل.

هذا في حين يواصل كيان الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة لليوم 175، مخلفا 32623 شهيدا و75092 إصابة.