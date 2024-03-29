آية الله خاتمي: شعار العام يرسم خارطة الطريق

العالم-ايران

وحسبما نقلت وكالة ارنا, تحدث اية الله خاتمي في خطبة صلاة الجمعة اليوم في طهران عن شعار العام "القفزة الانتاجية بمشاركة الشعب" وقال ان ثمة حاجة الى عمل تخصصي ودقة لكي يتوصل قائد الثورة الاسلامية الى تسمية ما، فياخذ القضايا والمشاكل بنظر الاعتبار وآليات معالجتها.

واضاف ان الجميع يدري ان مشكلة البلاد، هي اقتصادية وان جميع تسميات السنوات الاخيرة، وضعت حول محور حل المشكلات الاقتصادية.

واكد ان احداث قفزة انتاجية يكتسي اهمية لما لها من اثر في تغيير جميع المؤشرات الاقتصادية وانعاش الصادرات وتحقيق الاستقلال الاقتصادي، وحصيلة كل ذلك، هي العزة الوطنية ورفعة وشموخ ايران.

وشدد على ان جميع هذه الاعمال لا تتحقق من دون مشاركة ومساهمة الشعب ولا بديل عن ذلك.