تل أبيب تحذر مستوطنيها من زيارة 3 دول عربية!

العالم - فلسطين المحتلة

وأوصى الجهاز الأمني الإسرائيلي وفق صحيفو "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، بتجنب السفر إلى تركيا والمغرب ومصر (بما في ذلك سيناء) والأردن.

بالإضافة إلى ذلك، حذر الجهاز الأمني الإسرائيليين من السفر لحضور مسابقة الأغنية الأوروبية، والتي ستقام في مدينة مالمو بالسويد شهر مايو المقبل.

وفي السياق نفسه، قال مسؤول سياسي يتعامل مع جهاز الامن الاسرائيلي: "لست بحاجة إلى التجول هناك حاملا الأعلام الإسرائيلية، كن متواضعا".

وأكد المسؤول الإسرائيلي أنه منذ بداية الحرب على غزة كانت هناك زيادة كبيرة في التهديدات الامنية ضد الإسرائيليين في الخارج، بما في ذلك العشرات من الهجمات في جميع أنحاء العالم والتي تم إحباطها بالفعل في الأشهر الأخيرة.

وشدد المسؤول الإسرائيلي أنه على خلفية آخر تحذيرات السفر حول العالم، فيجب تجنب السفر إلى شواطئ سيناء قائلا: "هناك قدر كبير من الخطر المحتمل فالظروف غير مهيئة للعودة لزيارة سيناء"

وأضاف وفق موقع " srugim" الإخباري الإسرائيلي إنه لا يزال من غير المستحسن للإسرائيليين زيارة شواطئ سيناء، قائلا: "ما زال الذهاب إلى سيناء ينطوي على قدر كبير من المخاطر المحتملة، والظروف ليست مهيئة للعودة إلى هناك بأمان."

وأوضح المسؤول أنه مع ذلك، لا توجد حاليًا نية لإغلاق المعابر الحدودية بين فلسطين المحتلة ومصر، إلا إذا كان هناك تهديد أكثر استهدافًا ومن ثم سيتم تحذير المستوطنين للعمل وفقًا لذلك.