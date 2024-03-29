فيديو خاص:كيف تسير رحلة أهالي الضفة إلى المسجد الأقصى؟

العالم - مراسلون

رحلة الى معبر العذاب كما يطلق عليه الفلسطينيين تبدأ من الساعة الرابعه والنصف وقبل بزوغ الشمس يتوافد اهالي نابلس الى حاجز قلنديا بالرغم من مخاطره لكن الدافع الديني والوطني يجعل الفلسطينيين يتحملون مشقة السفر والصيام فيمشون بخطوات ثقيلة كما لوأنهم تخلو عن أوزانهم حتى في سيرهم ويمضون كعابري سبيل يظمأون لرؤية شمس من نوع آخر.

إجراءات مشدده غير مسبوقة مفروضة على اهالي الضفة الغربية للصلاة في الأقصى فقط كبار السن حسب شروطهم وبتصاريح دخول ومع ذلك يتم إرجاع غالبيتهم للجمعة الثالثة على التوالي حيث لا يسمح لمن عليه نقاط أمنية ولم يتجاوز معادلات الهوس الامني الذي يسكن أعماق القائمين على أمنهم.

لكن سياسة الاحتلال لإرهاب الفلسطينيين ومنعهم من الوصول للمسجد الأقصى باءت بالفشل أمام إصرار وتحدي الفلسطينيين فرغم الحواجز العسكرية والجدار الفاصل الذي يُحاصر الضفة المحتلة ويقطّع أوصالها يحاولون الوصول بأي طريقة الى قبلتهم الأولى والصلاة فيها.

بين القدس والضفة الغربية تتحطم آمال الفلسطينيين بالوصول إلى المسجد الأقصى فالطريق إليه لم يكن معبدا بالورود ومهيئا لاستقبال المصلين.