شاهد.. الخارجية السورية تصدر بيانا هاما بشأن العدوان الاسرائيلي على حلب

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عدوان اسرائيلي جديد استهدف بعض النقاط في ريف حلب شمالي سوريا واسفر عن استشهاد عدد من المدنيين والعسكريين ووقوع خسائر مادية بالممتلكات العامة والخاصة..

وزارة الدفاع السورية قالت ان العدوان تزامن مع اعتداء بالطائرات المسيرة نفذته الجماعات الإرهابية من إدلب وريف حلب الغربي في محاولة منها لاستهداف المدنيين في مدينة حلب ومحيطها

ونقلت وكالة رويترز عن مصدرين أمنيين أن الضربات الإسرائيلية على مدينة حلب أسفرت عن استشهاد عشرات الاشخاص واختلفت الروايات بشأن الحصيلة النهائية. وذكرت مصادر سورية أن ‏العدوان تم عبر الأجواء الأردنية ثم التسلل من فوق قاعدة التنف نحو البادية السورية من اتجاه أثريا جنوب شرقي حلب.

اما وزارة الخارجية السورية فدانت العدوان الإرهابي مجددة دعوة دول العالم كافة لتحمل مسؤولياتها إزاء الانتهاكات الإسرائيلية الخطيرة والمتكررة لمبادئ القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي، وإلزام الكيان الاسرائيلي ومن يدعمه بوقف اعتداءاتهم وجرائمهم في فلسطين وسورية ولبنان.

وقالت وزارة الخارجية والمغتربين انه لم يكن صدفة أن يقوم كيان العدو بهذا الهجوم في الوقت نفسه الذي شنت به مجموعات إرهابية مسلحة متحالفة مع الكيان الاسرائيلي هجمات واعتداءات بالطيران المسير نفذتها من إدلب وريف حلب الغربي.

بدورها نددت إيران بالعدوان الإسرائيلي؛ واعتبرته انتهاكا واضحا للقوانين والأنظمة الدولية، وسيادة سوريا ووحدة أراضيها؛ ودان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني هذه الاعتداءات.

واشار كنعاني إلى أن هذه الهجمات تشكل تهديدا خطيرا للسلم والأمن الإقليميين والدوليين. وطالب المجتمع الدولي ومجلس الأمن، إلى إدانة هذه الإعتداءات، واتخاذ إجراءات وقائية ومحاسبة الكيان الإسرائيلي.

إلى ذلك، أكد كنعاني ان فشل الكيان الاسرائيلي الغاصب وفضيحته في قطاع غزة، والهجمات العدوانية على سوريا هي محاولة سافرة ويائسة لمواصلة وتوسيع الأزمة في المنطقة بهدف ترميم الصورة الفاشلة لهذا الكيان مقابل الشعب الفلسطيني وفصائل المقاومة'.

