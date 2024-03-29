جيش إيران يزيح الستار قريبا عن جيل جديد لمسيرات وأنظمة دفاع جوي

العالم – إيران

وقال "علي رضا صباحي فرد" إن أهم استراتيجية لقوات الدفاع الجوي للجيش هي توفير الأمن المستدام، وذكر أن توفير الأمن لا يمكن أن يتحقق بالشعارات والخطابات بل يتطلب جهداً جهادياً وهادفاً.

وأكد العميد صباحي فرد أنه في ظل الأمن المستدام يمكن تحقيق النمو والتطور في كافة المجالات داخل البلاد، وقال: إن الدفاع الجوي هو خط الدفاع الأمامي للبلاد ويضمن الأمن المستدام للوطن والنظام الإسلامي.

وقال العميد صباحي فرد: سيتم هذا العام إزاحة الستار عن جيل جديد من الطائرات المسيرة وأنظمة صواريخ للدفاع الجوي بقدرات محدثة ومتقدمة.