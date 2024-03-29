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جيش إيران يزيح الستار قريبا عن جيل جديد لمسيرات وأنظمة دفاع جوي

جيش إيران يزيح الستار قريبا عن جيل جديد لمسيرات وأنظمة دفاع جوي
الجمعة ٢٩ مارس ٢٠٢٤ - ٠٥:٤٥ بتوقيت غرينتش

أعلن قائد قوات الدفاع الجوي في الجيش الإيراني العميد علي رضا صباحي فرد، إزاحة الستار عن جيل جديد من الطائرات المسيرة وأنظمة الدفاع الجوي.

العالمإيران

وقال "علي رضا صباحي فرد" إن أهم استراتيجية لقوات الدفاع الجوي للجيش هي توفير الأمن المستدام، وذكر أن توفير الأمن لا يمكن أن يتحقق بالشعارات والخطابات بل يتطلب جهداً جهادياً وهادفاً.

وأكد العميد صباحي فرد أنه في ظل الأمن المستدام يمكن تحقيق النمو والتطور في كافة المجالات داخل البلاد، وقال: إن الدفاع الجوي هو خط الدفاع الأمامي للبلاد ويضمن الأمن المستدام للوطن والنظام الإسلامي.

وقال العميد صباحي فرد: سيتم هذا العام إزاحة الستار عن جيل جديد من الطائرات المسيرة وأنظمة صواريخ للدفاع الجوي بقدرات محدثة ومتقدمة.

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