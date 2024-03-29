تل أبيب توافق على توجه وفدين للدوحة والقاهرة لاستئناف مفاوضات غزة

العالم - فلسطين

وسيتوجه الوفد الأول برئاسة رئيس جهاز الاستخبارات الإسرائيلي "الموساد" ديفيد برنيع إلى العاصمة القطرية في الأيام القريبة، فيما سيقود رئيس جهاز الأمن العام "الشاباك" رونين بار وفداً ثانياً إلى العاصمة المصرية.

وجاء في بيان لمكتب نتنياهو: "فيما ما يتعلق بموضوع المفاوضات من أجل إطلاق سراح المختطفين (المحتجزين الإسرائيليين في غزة)، نوضح أن رئيس الوزراء تحدث مع رئيس الموساد ورئيس الشاباك، وأذن لوفدين من طرفهما بالتوجه إلى الدوحة والقاهرة، في الأيام المقبلة، مع مساحة للعمل لمواصلة المفاوضات".

وأشارت هيئة البث الإسرائيلي "كان" عبر موقعها الإلكتروني، إلى أن قطر ومصر والولايات المتحدة طلبت وضع مقترح إضافي على طاولة المفاوضات لذلك سيتجه وفدان مهنيان للمشاركة في المفاوضات، فيما سيلحق بهما برنيع وبار، بناء على التطورات.

ولم يتحدد بعد موعد توجه الفريقين ولكنه سيكون في الأيام القريبة، وربما يوم الأحد المقبل.