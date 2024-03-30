فيديو خاص: أبرز التطورات في المغرب العربي

العالم - المغاربية

الجزائر: انتخابات رئاسية مبكرة، في الجزائر والإسلاميون يحضرون للموعد، و أحزاب تسعى لمرشح توافقي.

المغرب: ارادة الشعب المغربي تتحدى السلطات تى اسقاط التطبيع، وتنديدا واسع بإحالة النشطاء لدعواتهم للمقاطعة.

تونس: الصراع السياسي في تونس مفتوح على التصعيد، وأحكام بالإعدام لمدانين بالإعتيال السياسي شكري بالعيد.

ليبيا: تزايد الانتقادات للمبعوث الأممي إلى ليبيا واتهامات بالإنحياز وتهميش أطراف على حساب أخرى



أما موريتانيا فهي تعيش على وقع حراك متسارع تمهيدا للرئاسيات، ولجنة الانتخابات جاهزة لتنظيم عملية الاقتراع.

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