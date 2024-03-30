"اسرائيل" تستهدف القوات الدولية في لبنان

العالم - خاص بالعالم

بالأكثر ازدحاما منذ السابع من اكتوبر، وصف إعلام الاحتلال الاسرائيلي أسبوع القتال على الجبهة الشمالية، كاشفا عن محاولة التخفيف من وقعه أو تغييبه من التغطيات الإعلامية العبرية.



فبصواريخ بركان وفلق والكاتيوشا وغيرها من الاسلحة، واصل حزب الله في لبنان استهداف المستوطنات الاسرائيلية في مناطق الجليل الأعلى والأسفل والغربي ردا على الاعتداءات والغارات الاسرائيلية على قرى لبنان وبلداته وبيوته وأهله.



‏رجال ‏المقاومة ‏استهدفوا مبنى يتموضع فيه ‏جنود الاحتلال ‏في مستوطنة أدميت في الجليل الغربي، موقعين فيهم إصابات مؤكدة.، و‏استهدفوا ايضا تحركات ‏لجنود اسرائيليين وآلياتهم داخل مواقع المالكية والراهب وخربة ‏ماعر، وبصاروخ بركان ‏استهدفوا ثكنة راميم، ‏وأصابوها بشكل مباشر. ‏



وفيما تحدث الإعلام العبري عن عطل فني أصاب طائرة عسكرية اسرائيلية تسبب بهبوطها اضطراريا في الجليل الأسفل، أعلنت القوة المؤقتة للأمم المتحدة في لبنان اليونيفيل أن ثلاثة مراقبين ومترجما تابعين لها أصيبوا عندما انفجرت قذيفة بالقرب منهم جنوبي لبنان.

وأفادت الوكالة الوطنية اللبنانية ومصادر أمنية بأن طائرة اسرائيلية مسيرة قصفت سيارة عسكرية تابعة لليونيفيل بالقرب من بلدة رميش، مشيرين الى أن عددا من جنود اليونيفيل ومواطنا لبنانيا أصيبوا في الهجوم.



وبينما دان رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان نجيب ميقاتي استهداف قوات الأمم المتحدة في جنوب لبنان نفى جيش الاحتلال الإسرائيلي تنفيذه غارة على مركبة تابعة لليونيفيل في منطقة رميش.

ونفذ طيران الاحتلال الحربي غارات على منزل في بلدة الناقورة وعلى وادي حانين وعلى مزارع اللبنانيين في جنوب وسط وشرق بلدة الطيبة. وطال القصف المدفعي الاسرائيلي أحد المنازل في يارين بالقطاع الغربي، كما طال اطراف طيرحرفا والظهيرة وبلدتي مارون الراس ويارون جنوبي لبنان.